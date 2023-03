Tifosi dell’Eintracht incendiano auto della Polizia e cassonetti in centro a Napoli (Di mercoledì 15 marzo 2023) Via Calata Trinità Maggiore, nel cuore della città, è stata teatro del lancio di oggetti con bidoni della spazzatura rovesciati. Distrutti i dehors di diversi bar della zona Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) Via Calata Trinità Maggiore, nel cuorecittà, è stata teatro del lancio di oggetti con bidonispazzatura rovesciati. Distrutti i dehors di diversi barzona

