Tifosi dell’Eintracht in corteo per Napoli urlano “Terroni di mer*a”

I Tifosi dell'Eintracht hanno dato vita ad un corteo per Napoli e stanno urlando nei confronti dei partenopei "Terroni di mer*a" La giornalista Rosaria Désirée Klain racconta cosa sta accadendo a Napoli. Attraverso il suo profilo facebook, la cronista ha pubblicato un video che immortala tanti Tifosi dell'Eintracht mentre provocano i napoletani in giro per la città: "Al grido di "Terroni di mer*a" si muove sul lungomare di Napoli la tifoseria dell'Eintracht. Un tifoso cerca di colpirmi la mano e in parte ci riesce con un ombrello, per fermare le mie riprese. Un altro mi spintona! Siete la feccia della tifoseria! E vi umilieremo sul campo un'altra volta. Oggi vi siete ...

