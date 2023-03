Tifosi dell’Eintracht in corteo a Napoli | disordini e tensioni prima della partita

Leggi su dailynews24

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono giunti acirca 600- Francoforte per ladi Champion League che si terrà questa sera in città, stanno sfilando indal Lungomare fino al centro storico passando per Piazza del Gesù, seguiti dalla Polizia di Stato in un clima di tensione e paura per residenti e turisti in città. L'articolo