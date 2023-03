Tiafoe-Norrie in tv: data, orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2023 (Di mercoledì 15 marzo 2023) Frances Tiafoe sfiderà Cameron Norrie nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells, in programma dall’8 al 19 marzo. Continua il grande inizio di stagione del tennista britannico, che ha vinto 21 delle sue 24 partite fin qui disputate nel suo 2023. Al terzo turno si era trovato ad un passo dalla sconfitta contro Daniel, ma è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia, per poi eliminare al turno successivo anche Andrey Rublev. Tiafoe non ha ancora perso un set in quest’edizione del torneo californiano, ma è sotto due a zero nei precedenti. Norrie si è infatti imposto in due set nella datata edizione 2019 della Hopman Cup e più recentemente nel 2021 in tre set sul cemento di Delray Beach. TABELLONE PROGRAMMA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 15 marzo 2023) Francessfiderà Cameronnei quarti di finale deldi, in programma dall’8 al 19 marzo. Continua il grande inizio di stagione del tennista britannico, che ha vinto 21 delle sue 24 partite fin qui disputate nel suo. Al terzo turno si era trovato ad un passo dalla sconfitta contro Daniel, ma è riuscito a salvarsi per il rotto della cuffia, per poi eliminare al turno successivo anche Andrey Rublev.non ha ancora perso un set in quest’edizione del torneo californiano, ma è sotto due a zero nei precedenti.si è infatti imposto in due set nellata edizione 2019 della Hopman Cup e più recentemente nel 2021 in tre set sul cemento di Delray Beach. TABELLONE PROGRAMMA ...

