Ti sei mai tagliato con la carta? Se ti è accaduto ecco perché fa cosi male!

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Tagliarsi con un foglio difa davvero male, una sensazione che ognuno di noi ha provato una o più volte nella vita. Il motivo per cui questo fa male però è davvero singolare con una risposta non di certo scontata. Maneggiando fogli di, magari per le nostre stampe o utilizzando le dispense valide per un esame all’università, è molto facile che vi siate tagliati un dito. Si provoca una ferita piccola che a volte non fa uscire nemmeno troppo sangue, ma che provoca un dolore molto intenso anche quando si finisce per sfiorare il dito dopo ore dalla ferita. Il rischio di tagliarsi il dito con la(GranTennisToscana)Vi siete mai chiestiun taglietto così insignificante alla vista può portare tanto dolore? La risposta è abbastanza curiosa, anche se semplice, ma difficilmente qualcuno di voi è riuscito a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ItaliaTeam_it : ??? “Vola in pace maestro! Ciò che sei riuscito a fare in questa vita è qualcosa di enorme e che non verrà mai dimen… - chetempochefa : 'Certe notti sei sveglio o non sarai sveglio mai Ci vediamo da Mario prima o poi' Facciamo tanti auguri di buon co… - MarianoGiustino : Ragazzi, quelle della #Turchia saranno le elezioni del secolo, mai come questa volta potrebbe aprirsi una pagina nu… - BergamoAcli : RT @aclilombardia: ??Don Re: 'C’è sempre un pozzo e ci può sempre essere un’ora. E ci sei tu ed io davanti al pozzo. E l’ora può essere anch… - AhAhAhCheridere : @AndruscaMonica Sei la namna o la figlua di Oriana?in ogni caso la classe é la stessa rimani così e non cambiare mai??cariño' -

... tra questi 2005 sono presenti ancheitaliani. È nato con il pallone tra le braccia e con gli ... Suo padre faceva l'autista del club per accompagnarlo e non lasciarlosolo. Nel Campus tedesco il ...Proprio per questo, soprattutto seconsapevole di fare qualcosa di 'rischioso', la guardia ... che ricordiamo non dovrannoessere scoppiate. Ognuna di queste fasi ha ovviamente dei piccoli ...... e non lo sai certe sere prendi e parti però poi non ti allontanipenso di star bene, giuro molto bene dove non cima succede che tu ti nascondi nelle canzoni, le parole, gli occhi e ti ...

Spettacolo teatrale “Ti sei mai chiesto quale funzione hai" Comune di Melzo

La fagnani insiste: perché lo ha protetto non dicendo mai il nome "Non ho protetto lui, ho protetto me". Sul trasferimento in Asia, che secondo alcuni sarebbe legato a problemi finanziari, la Parisi ...Heather Parisi ieri sera è stata ospite di Francesca Fagnani a Belve e ha parlato di vari argomenti. Tra questi, per esempio, la sua presunta rivalità con Lorella Cuccarini. Nel corso dell’intervista ...