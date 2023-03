The Movie Critic: annunciato l’ultimo film di Quentin Tarantino (Di mercoledì 15 marzo 2023) L‘annuncio è arrivato: l’ultimo film di Quentin Tarantino sarà intitolato The Movie Critic. Scopriamo qualche dettaglio in più Tarantino l’aveva annunciato già da tempo: una volta raggiunto il traguardo dei 60 anni compiuti o dei 10 film realizzati, la sua carriera nel mondo del cinema sarebbe terminata. Come un orologio svizzero, The Hollywood Reporter ha già diffuso la notizia che il decimo film è ora in cantiere. Il nuovo lavoro metterà dunque un punto alla prestigiosa carriera di Tarantino, che quindi smetterà di dirigere film. Il nuovo progetto deriverebbe da una sua sceneggiatura originale, il cui titolo dovrebbe essere, per ora, The Movie ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 15 marzo 2023) L‘annuncio è arrivato:disarà intitolato The. Scopriamo qualche dettaglio in piùl’avevagià da tempo: una volta raggiunto il traguardo dei 60 anni compiuti o dei 10realizzati, la sua carriera nel mondo del cinema sarebbe terminata. Come un orologio svizzero, The Hollywood Reporter ha già diffuso la notizia che il decimoè ora in cantiere. Il nuovo lavoro metterà dunque un punto alla prestigiosa carriera di, che quindi smetterà di dirigere. Il nuovo progetto deriverebbe da una sua sceneggiatura originale, il cui titolo dovrebbe essere, per ora, The...

