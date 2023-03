The Mandalorian stagione 3, la recensione del secondo episodio (Di mercoledì 15 marzo 2023) La terza stagione di The Mandalorian, vuoi per il poco marketing, vuoi per le scelte produttive, non sta riscuotendo il successo delle precedenti. E nonostante l’amore che si può provare per il Mandaloriano e per Grogu, viene da chiedersi se fosse veramente necessario ricongiungerli. O almeno se farlo così presto. O, ancora, se fosse stato veramente necessario farlo addirittura in un’altra serie. The Mandalorian: uno strano cambio di passo The Mandalorian: Grogu e il MandalorianoQuesta seconda puntata di The Mandalorian si apre su Tatooine, dove approda per poco tempo il Mandaloriano, alla ricerca di pezzi di ricambio per l’IG-11. Qui, Peli Motto, gli vende R5-D4, un droide che sicuramente molti fan avranno riconosciuto. È il droide che Luke e lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) La terzadi The, vuoi per il poco marketing, vuoi per le scelte produttive, non sta riscuotendo il successo delle precedenti. E nonostante l’amore che si può provare per ilo e per Grogu, viene da chiedersi se fosse veramente necessario ricongiungerli. O almeno se farlo così presto. O, ancora, se fosse stato veramente necessario farlo addirittura in un’altra serie. The: uno strano cambio di passo The: Grogu e iloQuesta seconda puntata di Thesi apre su Tatooine, dove approda per poco tempo ilo, alla ricerca di pezzi di ricambio per l’IG-11. Qui, Peli Motto, gli vende R5-D4, un droide che sicuramente molti fan avranno riconosciuto. È il droide che Luke e lo ...

