The Adecco Group 2022 Annual Report

(Di mercoledì 15 marzo 2023) - AD HOC ANNOUNCEMENT pursuant to Art. 53 Listing Rules of SIX Swiss Exchange ZURICH, March 15, 2023 /PRNewswire/is now available in the Ad Hoc section of the's website. Please also refer to the dedicatedsection.(PDF) About TheTheis the world's leading talent company. Our purpose is making the future work for everyone. Through our three global business units -, Akkodis and LHH - across 60 countries, we enable sustainable and lifelong employability for individuals, deliver digital and engineering solutions to power the Smart Industry transformation and empower organisations to optimise their workforces. The ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iasspitalia : ??L'intervista a Monica Magri, direttrice risorse umane The Adecco Group e relatrice del prossimo seminario Iassp de… - cagliarilivemag : The Adecco Group lancia la nona edizione di “CEO for One Month” - cagliarilivemag : - cagliarilivemag : The Adecco Group lancia la nona edizione di “CEO for One Month” - messina_oggi : The Adecco Group lancia la nona edizione di “CEO for One Month”MILANO (ITALPRESS) - Sono aperte le iscrizioni per p… -

MILANO " Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nona edizione di CEO for One Month, il talent program diGroup che scova e valorizza i migliori giovani talenti a livello nazionale e globale, fornendo loro opportunità di crescita personale e professionale. Superando le varie sfide, i ...MILANO - Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla nona edizione di CEO for One Month, il talent program diGroup che scova e valorizza i migliori giovani talenti a livello nazionale e globale, fornendo loro opportunità di crescita personale e professionale. Superando le varie sfide, i ...È quello che si fa nel dipartimento di Data Science & Research diGroup, dove si analizzano dati e numeri per trovare il match migliore tra domanda e offerta. Attraverso l'analisi ...

The Adecco Group lancia la nona edizione di “CEO for One Month” Notiziario USPI

at 01:45 The Adecco Group 2022 Annual Report The Adecco Group 2022 Annual Report is now available in the Ad Hoc section of the Group's website. Please also refer to the dedicated Annual Report section ...The growth of the market is driven by the increasing... at 01:45 The Adecco Group 2022 Annual Report The Adecco Group 2022 Annual Report is now available in the Ad Hoc section of the Group's website.