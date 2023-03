TFA sostegno VIII ciclo, eventuale esonero dalle selezioni vale solo per anni di servizio su sostegno (Di mercoledì 15 marzo 2023) TFA sostegno VIII ciclo: siamo in attesa del decreto che dia avvio alle selezioni. Tanti aspiranti sono anche in attesa di capire se l'esonero da tutte le prove di accesso al corso possa essere esteso al personale in possesso solo del titolo di studio + 24 CFU (attenzione alla data di conseguimento per questi ultimi) e non solo ai docenti in possesso di abilitazione. In ogni caso è necessario anche uno specifico requisito di servizio e saranno previste delle quote di riserva, quindi l'accesso senza alcuna prova - ad oggi - non è scontato per nessuno. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) TFA: siamo in attesa del decreto che dia avvio alle. Tanti aspiranti sono anche in attesa di capire se l'da tutte le prove di accesso al corso possa essere esteso al personale in possessodel titolo di studio + 24 CFU (attenzione alla data di conseguimento per questi ultimi) e nonai docenti in possesso di abilitazione. In ogni caso è necessario anche uno specifico requisito die saranno previste delle quote di riserva, quindi l'accesso senza alcuna prova - ad oggi - non è scontato per nessuno. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : TFA sostegno VIII ciclo, eventuale esonero dalle selezioni vale solo per anni di servizio su sostegno - orizzontescuola : Diventa docente di sostegno, bando a breve: corso di preparazione, con video su strategie per superare la preselett… - uil_rua : RT @orizzontescuola: Docente sovrannumerario al TFA sostegno VIII ciclo può iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS? https://t.… - orizzontescuola : Docente sovrannumerario al TFA sostegno VIII ciclo può iscriversi con riserva negli elenchi aggiuntivi GPS? - EdizioniAnicia : Anicia Formazione TFA Sostegno: a cosa serve e quanto vale per graduatorie e concorsi -