Tfa sostegno, che fine ha fatto l’ottavo ciclo? Previsti circa 42 mila posti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il decreto ministeriale relativo al prossimo TFA sostegno è in ritardo: atteso per l'inizio dell'anno pareva potesse vedere la luce entro febbraio. Invece, al momento, non vi è l'ombra per lo start all'ottavo ciclo del corso di specializzazione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Il decreto ministeriale relativo al prossimo TFAè in ritardo: atteso per l'inizio dell'anno pareva potesse vedere la luce entro febbraio. Invece, al momento, non vi è l'ombra per lo start all'ottavodel corso di specializzazione. L'articolo .

