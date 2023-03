Tesi scritta da ChatGPT? Il software antiplagio riconosce l’AI (Di mercoledì 15 marzo 2023) Delegare a un sistema basato sull'intelligenza artificiale, come ChatGPT, la scrittura dei compiti o delle Tesi di laurea si sta per rivelare sempre più complicato. È in arrivo uno strumento in grado di distinguere un testo scritto da una persona da quello generato da una intelligenza artificiale. Lo ha annunciato Frédéric Agnès, presidente di "Compilatio", software antiplagio creato in Francia fra i più usati, insieme con l'americano "Turnitin", nelle università italiane.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/Tesi-scritta-da-ChatGPT-Il-software-antiplagio-riconosce.mp4"/video"Gli insegnanti si sono rivolti a noi perché questa è un modo nuovo di imbrogliare", spiega ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 marzo 2023) Delegare a un sistema basato sull'intelligenza artificiale, come, la scrittura dei compiti o delledi laurea si sta per rivelare sempre più complicato. È in arrivo uno strumento in grado di distinguere un testo scritto da una persona da quello generato da una intelligenza artificiale. Lo ha annunciato Frédéric Agnès, presidente di "Compilatio",creato in Francia fra i più usati, insieme con l'americano "Turnitin", nelle università italiane.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/-da--Il-.mp4"/video"Gli insegnanti si sono rivolti a noi perché questa è un modo nuovo di imbrogliare", spiega ...

