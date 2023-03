Terzo polo, un partito unico esisteva già: alla Leopolda. Se Renzi arretra, lo faccia pure Calenda (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come dice la canzone scritta da Jovanotti per Gianni Morandi dal titolo L’allegria, “serve una botta di vita” a questo futuro partito unico del cosiddetto “Terzo polo”. Lo spazio socio-culturale è ampio e sempre più delineato dopo l’elezione del nuovo segretario del Pd. Basta vedere i nomi della “nuova” Direzione nazionale del partito democratico per capire che di riformista e liberale all’interno del Pd poco è rimasto. Ci sono le sardine, i soliti capibastone, il thailandese Bettini, i dalemiani, l’ex vice presidente del Csm, Ermini. Insomma, una sorta di rimpatriata dei Ds. Detto ciò, anche dopo i fatti accaduti qualche giorno fa nella Assemblea regionale del Lazio, dove il Pd ha rotto l’alleanza elettorale con il Terzo polo a favore dei grillini, è sempre più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Come dice la canzone scritta da Jovanotti per Gianni Morandi dal titolo L’allegria, “serve una botta di vita” a questo futurodel cosiddetto “”. Lo spazio socio-culturale è ampio e sempre più delineato dopo l’elezione del nuovo segretario del Pd. Basta vedere i nomi della “nuova” Direzione nazionale deldemocratico per capire che di riformista e liberale all’interno del Pd poco è rimasto. Ci sono le sardine, i soliti capibastone, il thailandese Bettini, i dalemiani, l’ex vice presidente del Csm, Ermini. Insomma, una sorta di rimpatriata dei Ds. Detto ciò, anche dopo i fatti accaduti qualche giorno fa nella Assemblea regionale del Lazio, dove il Pd ha rotto l’alleanza elettorale con ila favore dei grillini, è sempre più ...

