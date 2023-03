Terrorismo | morto il ' nero'  Pierluigi Concutelli

Leggi su agi

(Di mercoledì 15 marzo 2023) AGI - Èa 79 anni Pierluigi, il terroristacondannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Occorsio. Da tempo era malato. È scomparso dopo aver passato quasi metà della sua vita in carcere. Proprio per motivi di salute aveva ottenuto, nel 2011, la sospensione condizionale della pena. Negli anni in cui si è dedicato alla lotta armata era soprannominato "il comandante" per via della sua leadership e della sua facilità di diventare guida per i propri seguaci.