Terrorismo, morto il “nero” Concutelli, dopo Ordine Nuovo la scelta della lotta armata (Di mercoledì 15 marzo 2023) Era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Occorsio, freddato con 32 colpi di mitra nel 1976 mentre andava al lavoro Leggi su lastampa (Di mercoledì 15 marzo 2023) Era stato condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Occorsio, freddato con 32 colpi di mitra nel 1976 mentre andava al lavoro

