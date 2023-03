Terrore in centro, scontri, auto in fiamme e vetrine sfondate: centinaia di agenti di polizia in strada (Di mercoledì 15 marzo 2023) scontri tra tifosi, alta tensione e paura tra la gente. Fin dalla serata di ieri, martedì 14 marzo, i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht di Francoforte hanno dato vita ad una guerriglia urbana nel pieno centro del capoluogo campano mettendo in allerta le forze dell’ordine e provocando disordini. Alcuni sostenitori della squadra di Spalletti hanno lanciato oggetti contro gli autobus che trasportavano i tifosi tedeschi mentre questi ultimi hanno reagito lanciando bottiglie in un bar a piazza Bellini. E stasera c’è il match valevole come gara di ritorno degli ottavi di Champions League, dunque l’allerta è massima. Fin dalla mattinata centinaia di tifosi tedeschi vagano per la città senza biglietto, intonando cori contro il Napoli e costantemente tallonati dalle forze dell’ordine. In tutto sono 800 gli ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023)tra tifosi, alta tensione e paura tra la gente. Fin dalla serata di ieri, martedì 14 marzo, i tifosi del Napoli e quelli dell’Eintracht di Francoforte hanno dato vita ad una guerriglia urbana nel pienodel capoluogo campano mettendo in allerta le forze dell’ordine e provocando disordini. Alcuni sostenitori della squadra di Spalletti hanno lanciato oggetti contro glibus che trasportavano i tifosi tedeschi mentre questi ultimi hanno reagito lanciando bottiglie in un bar a piazza Bellini. E stasera c’è il match valevole come gara di ritorno degli ottavi di Champions League, dunque l’allerta è massima. Fin dalla mattinatadi tifosi tedeschi vagano per la città senza biglietto, intonando cori contro il Napoli e costantemente tallonati dalle forze dell’ordine. In tutto sono 800 gli ...

