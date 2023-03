Terrore a Napoli, guerriglia in centro tra tifosi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Paura a Napoli, dove in pieno centro si è assistito a scene di guerriglia con scontri violenti fra tifosi partenopei e dell'Eintracht Francoforte. Un' automobile della polizia è stata incendiata, ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Paura a, dove in pienosi è assistito a scene dicon scontri violenti frapartenopei e dell'Eintracht Francoforte. Un' automobile della polizia è stata incendiata, ...

