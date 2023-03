Terremoto Turchia, l’inchiesta: “Business della Mezzaluna rossa sulle tende per gli sfollati”. E il segretario della Federazione viaggia in jet (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mentre il numero delle vittime del Terremoto in Turchia e Siria sale a 55mila, di cui almeno 49mila nella sola Turchia, non si placano le polemiche sulla tempestività degli aiuti in loco. Anzi, sembrano potersi arricchire di un clamoroso scandalo. Secondo quanto riferito da Murat Agirel, giornalista di Cumhuriyet – celebre quotidiano turco vicino alle opposizioni – la Mezzaluna rossa turca (Kizilay) non ha solo tardato almeno tre giorni ad arrivare nelle aree colpite dal sisma, ma, anziché distribuire aiuti agli sfollati nei primi giorni dal disastro, ha messo in piedi un “Business” delle stesse tende da destinare alle zone colpite, prodotte nelle fabbriche della sua sussidiaria Kizilay Cadir ve Tekstil Corporation e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Mentre il numero delle vittime deline Siria sale a 55mila, di cui almeno 49mila nella sola, non si placano le polemiche sulla tempestività degli aiuti in loco. Anzi, sembrano potersi arricchire di un clamoroso scandalo. Secondo quanto riferito da Murat Agirel, giornalista di Cumhuriyet – celebre quotidiano turco vicino alle opposizioni – laturca (Kizilay) non ha solo tardato almeno tre giorni ad arrivare nelle aree colpite dal sisma, ma, anziché distribuire aiuti aglinei primi giorni dal disastro, ha messo in piedi un “” delle stesseda destinare alle zone colpite, prodotte nelle fabbrichesua sussidiaria Kizilay Cadir ve Tekstil Corporation e ...

Guerra in Siria, 12 anni senza pace: la situazione nel Paese

Successo della partita detenuti - studenti con raccolta fondi per i terremotati della Turchia e della Siria Livorno, 15 marzo 2023 - Si è svolta in un clima di grande partecipazione la partita di solidarietà alle popolazioni vittime del terremoto in Turchia ed in Siria disputata all'interno della Casa Circondariale di Livorno. Detenuti di media sicurezza e giovani studenti dell'itc di San Miniato hanno dato vita ad un confronto ...

Giappone, lo youtuber eletto in Parlamento è stato espulso per assenteismo ... non si era presentato, annunciando sul suo canale che sarebbe invece andato in Turchia, paese al quale avrebbe intenzione di donare il suo stipendio come aiuto ai soccorsi per il terremoto.