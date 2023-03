TERRA AMARA, TRAME 19-25 MARZO 2023: YILMAZ INCONTRA ZULEYA IN GRAN SEGRETO (Di mercoledì 15 marzo 2023) TERRA AMARA, anticipazioni e TRAME dal 19 al 25 MARZO 2023, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10. TERRA AMARA andrà in onda anche la domenica alle ore 15:00. PUNTATA DEL 19 MARZO 2023 Behice riferisce a Mujgan le voci che circolano in città su Zuleyha e YILMAZ. Inoltre, le racconta di aver assistito ad uno screzio tra YILMAZ e Demir. Anche Mujgan e YILMAZ litigano. Mentre Behice suggerisce a Mujgan come prendersi cura di suo marito, YILMAZ va alla villa degli Yaman per INCONTRAre Zuleyha in GRAN SEGRETO. PUNTATA DEL 20 MARZO 2023 Gulten (Selin ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 15 marzo 2023), anticipazioni edal 19 al 25, della soap turca in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato, alle ore 14:10.andrà in onda anche la domenica alle ore 15:00. PUNTATA DEL 19Behice riferisce a Mujgan le voci che circolano in città su Zuleyha e. Inoltre, le racconta di aver assistito ad uno screzio trae Demir. Anche Mujgan elitigano. Mentre Behice suggerisce a Mujgan come prendersi cura di suo marito,va alla villa degli Yaman perre Zuleyha in. PUNTATA DEL 20Gulten (Selin ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lachesi_ : Ma perché Noah sembra appena uscito da una puntata di Terra Amara? Il fratello perduto di Ylmaz (non non vedo i… - nonconsentito : @MasterAb88 @Montes1301 @nico_lai93 @Federic01996 14.10 Terra Amara 14.45 La promesa 15.45 Pecado Original 16.45 U… - GorselNotizie : “Terra amara” : Buone notizie per i fan Can Yaman può unirsi ufficialmente alla serie #notizie - vioxlin : Ylmaz di Terra Amara non sono fidanzato - SerieTvserie : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 15 marzo 2023 -