Terra Amara | anticipazioni del 15 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GorselNotizie : “Terra amara” : Buone notizie per i fan Can Yaman può unirsi ufficialmente alla serie #notizie - vioxlin : Ylmaz di Terra Amara non sono fidanzato - SerieTvserie : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 15 marzo 2023 - tvblogit : Terra Amara, anticipazioni puntata di oggi, 15 marzo 2023 - Paoloo92 : RT @MedInfinityIT: Yilmaz racconta cosa è successo a Zuleyha! Rivedi 'Terra amara' su #MediasetInfinity -

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale5 ,, scopriamo che, nella puntata in onda oggi 15 marzo, alle 14.10, Zuleyha non ha più alcun dubbio: tra Hunkar e Fekeli c'è del tenero. In che modo utilizzerà questa informazione Intanto, ...Una consapevolezza, questa, che nelle prossime puntate dispingerà Behice (Esra Dermancolu) a dare un consiglio alla nipote..., news: Müjgan e l'ossessione per Züleyha La ...Attimi di disperazione per Yilmaz nelle prossime puntate diin onda su Canale 5. Müjgan partorirà in anticipo il loro bambino e proprio per tale motivo le sue condizioni di salute saranno critiche. I medici faranno di tutto pur di salvare il ...

Terra Amara Anticipazioni dal 13 al 19 marzo 2023: Sermin in coma! Si risveglierà e salverà Demir dalla pena di morte ComingSoon.it

Le anticipazioni di Terra Amara provenienti dalle puntate già trasmesse in Turchia e in Spagna raccontano che per Hunkar presto arriverà la fine. Tutto avrà inizio quando Behice darà appuntamento alla ...Anche se accetterà di farsi vedere da uno psichiatra per affrontare le sue ossessioni, proprio come il marito Yilmaz Akkaya (Ugur Günes) le consiglierà di ...