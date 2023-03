Terra amara anticipazioni 20-26 marzo | la scelta definitiva di Yilmaz | tra Zuleyha e Mujgan

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo la fine del Pomeridiano di Amici di Maria De Filippi, l’appuntamento diè stato esteso fino al daytime di domenica. Le vicende dei vari personaggi di Cukurova, dunque,nno compagnia i telespettatori per tutti i giorni della settimana, sempre all’insegna dei colpi di scena. In onda a partire dalle ore 14.10, la soap … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Buone notizie per la coppia formata da Gülten Takn (Selin Genç) e Çetin Cierci (Aras enol) nelle prossime puntate italiane di. Dopo un'iniziale arrabbiatura, l'arcigno e dispotico Gaffur Takn (Bülent Polat) darà infatti la sua benedizione all'unione e lo farà in modo alquanto singolare..., news: ...Quel provvedimento, ha sottolineato conironia, si intitolava "misure urgenti". "Ma ci sono voluti quattro anni solo per la nomina dei commissari". Va da sé, che serve logica di sistema, ha ...Drammatici colpi di scena avrano luogo in occasione delle prossime puntate di, che il pubblico avrà modo di seguire prossimamente su Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Turchia segnalano che Mujgan Hekimoglu e Yilmaz Akkaya perderanno la vita, così ...

Anticipazioni Terra Amara, trame dal 18 al 24 marzo 2023: Yilmaz e Zuleyha progettano la fuga SuperGuidaTV

Nel finale della seconda stagione della soap opera turca Terra Amara, non mancheranno momenti di tensione. Al centro della scena ci sarà soprattutto la vendetta, con delle amare conseguenze. Dagli ...Armando a Uomini e Donne smaschera con un audio la dama Desdemona. Maria De Filippi invita a lasciare il programma: ecco il video Witty Tv ...