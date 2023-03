Ternana-Bari: probabili formazioni e dove vederla (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata Serie A 2022/2023. Trasferta complicata per i pugliesi che vanno a caccia dei tre punti per attaccare il secondo posto sul difficile campo degli umbri che devono tirarsi fuori dalla zona retrocessione. Ternana-Bari si giocherà domenica 19 marzo 2023 alle ore 16.15 Ternana-Bari: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano a secco di vittorie nelle ultime cinque partite nelle quali hanno incassato tre sconfitte e due pareggi. L’ obiettivo è non perdere troppo terreno dai playoff, ora lontani cinque punti. I pugliesi vengono dal pari con la capolista Frosinone che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive. Ciò nonostante il secondo posto dista tre punti, per cui nulla è compromesso. LE probabili ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 15 marzo 2023) Gara valida per la trentesima giornata Serie A 2022/2023. Trasferta complicata per i pugliesi che vanno a caccia dei tre punti per attaccare il secondo posto sul difficile campo degli umbri che devono tirarsi fuori dalla zona retrocessione.si giocherà domenica 19 marzo 2023 alle ore 16.15: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I padroni di casa si presentano a secco di vittorie nelle ultime cinque partite nelle quali hanno incassato tre sconfitte e due pareggi. L’ obiettivo è non perdere troppo terreno dai playoff, ora lontani cinque punti. I pugliesi vengono dal pari con la capolista Frosinone che ha interrotto la striscia di tre vittorie consecutive. Ciò nonostante il secondo posto dista tre punti, per cui nulla è compromesso. LE...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Telebari : Ternana-Bari, Lucarelli insiste: “Stadio pieno per battere i biancorossi. Non dobbiamo metterci nei guai” - #Bari… - terninrete : L’internazionale Marco Di Bello (di Brindisi), è l’arbitro di Ternana-Bari. Ha già diretto Ternana-Perugia (1-0), i… - psb_original : Ternana-Bari, parte oggi la prevendita #SerieB - umbriaOn : #Ternana, #Lucarelli: «Dobbiamo pensare solo a non #metterci nei #guai» - danyrossoverde : Dove no ci arrivate voi , vi portano a braccetto gli altri -