Terna, nel Piano di Sviluppo oltre 21 mld di investimenti in 10 anni (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Abilitare il conseguimento degli obiettivi europei del pacchetto “Fit-for-55”, favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili, sviluppare le interconnessioni con l'estero, aumentare il livello di sicurezza e resilienza del sistema elettrico e investire sulla digitalizzazione della rete. Sono questi i punti cardine del Piano di Sviluppo 2023 della rete di trasmissione nazionale presentato da Terna: oltre 21 miliardi di euro di investimenti nei prossimi 10 anni, il 17% in più rispetto al precedente Piano, per accelerare la transizione energetica, favorire la decarbonizzazione del Paese, ridurre la dipendenza dalle fonti di approvvigionamento estere, rendere il sistema elettrico italiano sempre più sostenibile sotto il profilo ambientale. Calcolando ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – Abilitare il conseguimento degli obiettivi europei del pacchetto “Fit-for-55”, favorire l'integrazione delle fonti rinnovabili, sviluppare le interconnessioni con l'estero, aumentare il livello di sicurezza e resilienza del sistema elettrico e investire sulla digitalizzazione della rete. Sono questi i punti cardine deldi2023 della rete di trasmissione nazionale presentato da21 miliardi di euro dinei prossimi 10, il 17% in più rispetto al precedente, per accelerare la transizione energetica, favorire la decarbonizzazione del Paese, ridurre la dipendenza dalle fonti di approvvigionamento estere, rendere il sistema elettrico italiano sempre più sostenibile sotto il profilo ambientale. Calcolando ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... messina_oggi : Terna, nel Piano di Sviluppo oltre 21 mld di investimenti in 10 anniROMA (ITALPRESS) - Abilitare il conseguimento d… - Italpress : Terna, nel Piano di Sviluppo oltre 21 mld di investimenti in 10 anni - Italpress : Terna, nel Piano di Sviluppo oltre 21 mld di investimenti in 10 anni - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Terna, nel Piano di Sviluppo oltre 21 mld di investimenti in 10 anni - - blogsicilia : #notizie #sicilia Terna, nel Piano di Sviluppo oltre 21 mld di investimenti in 10 anni - -