Terna, ecco le 5 nuove dorsali elettriche. Piano decennale da oltre 21 miliardi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nel Piano presentato alla presenza del ministro Pichetto Fratin e del presidente dell'Arera Besseghini cinque nuove dorsali elettriche (Hypergrid) per un investimento di 11 miliardi di euro. L’ad Donnarumma: serve pianificazione di lungo periodo Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 15 marzo 2023) Nelpresentato alla presenza del ministro Pichetto Fratin e del presidente dell'Arera Besseghini cinque(Hypergrid) per un investimento di 11di euro. L’ad Donnarumma: serve pianificazione di lungo periodo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Terna, ecco le 5 nuove dorsali elettriche. Piano decennale da oltre 21 miliardi: Nel piano presentato alla presenza… - InvestimentiBNP : Chiusura di Borsa Italiana Chiusura in forte ribasso per il FTSE Mib nella giornata odierna (-4,03%). Ecco i mag… - mlcr84 : @Filosofico8 Era uscito tempo fa un articolo su qualenergia in merito, ancora piuttosto attuale. Oltre a vari inter… - TuttoPisa : Ecco la terna arbitrale scelta per Modena - Pisa -