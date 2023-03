Termini Imerese - Spunta Italvolt: presentato un progetto di gigafactory a Comune e sindacati (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo i problemi del progetto di una gigafactory nell'ex polo Olivetti di Scarmagno, la Italvolt ha rivolto le sue attenzioni su un'altra area industriale in sofferenza, la ex Fiat di Termini Imerese: l'imprenditore svedese Lars Carlstrom, infatti, ha manifestato il suo interesse a investire in Sicilia e ha già presentato alcuni dettagli della sua iniziativa alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali locali. Il progetto. In particolare, stando a quanto rivelato da alcuni sindacalisti, Italvolt avrebbe intenzione di investire circa tre miliardi di euro in tre anni per realizzare una fabbrica di batterie con cinque linee di produzione e arrivare a impiegare circa duemila lavoratori. "Abbiamo ascoltato le parole di Carlstrom - affermano Antonio ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo i problemi deldi unanell'ex polo Olivetti di Scarmagno, laha rivolto le sue attenzioni su un'altra area industriale in sofferenza, la ex Fiat di: l'imprenditore svedese Lars Carlstrom, infatti, ha manifestato il suo interesse a investire in Sicilia e ha giàalcuni dettagli della sua iniziativa alle istituzioni e alle organizzazioni sindacali locali. Il. In particolare, stando a quanto rivelato da alcuni sindacalisti,avrebbe intenzione di investire circa tre miliardi di euro in tre anni per realizzare una fabbrica di batterie con cinque linee di produzione e arrivare a impiegare circa duemila lavoratori. "Abbiamo ascoltato le parole di Carlstrom - affermano Antonio ...

