Tensione nei cieli, jet militare russo sconfina nello spazio aereo estone senza preavviso: scortato fuori da due mezzi Nato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un jet militare russo ha invaso lo spazio aereo sopra l’Estonia senza annunciare a Tallin lo sconfinamento, ed è stato scortato fuori da due Typhoon decollati per l’occasione, uno tedesco, l’altro britannico. Si tratta di un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, che era partito dall’enclave russa di Kaliningrad ed era diretto a San Pietroburgo. Subito dopo, i due jet Nato sono stati indirizzati a scortare un jet da linea russo Antonov An-148 in avvicinamento verso lo spazio aereo di Tallinn. “L’intercettazione in sé è quasi routine, ma si tratta della prima volta che un’operazione simile viene portata avanti congiuntamente da Regno Unito e Germania, che ... Leggi su tpi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Un jetha invaso losopra l’Estoniaannunciare a Tallin lomento, ed è statoda due Typhoon decollati per l’occasione, uno tedesco, l’altro britannico. Si tratta di un quadrimotore da trasporto e rifornimento in volo Ilyushin Il-78 Midas, che era partito dall’enclave russa di Kaliningrad ed era diretto a San Pietroburgo. Subito dopo, i due jetsono stati indirizzati a scortare un jet da lineaAntonov An-148 in avvicinamento verso lodi Tallinn. “L’intercettazione in sé è quasi routine, ma si tratta della prima volta che un’operazione simile viene portata avanti congiuntamente da Regno Unito e Germania, che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Orsini: 'La vera tensione nei cieli non c'è stata oggi ma giorni fa quando un B52 statunitense ha compiuto un'opera… - Marilena8016 : RT @GiovaQuez: Orsini: 'La vera tensione nei cieli non c'è stata oggi ma giorni fa quando un B52 statunitense ha compiuto un'operazione SEN… - mvcalcio : @LucaHoganC Nel 2005 non c’era tensione, perché eravam nettamente più forti, e infatti non ci fu storia nei due mat… - SoniaSamoggia : RT @fanpage: Altissima tensione tra Washington e Mosca dopo lo scontro tra un jet russo e un drone americano avvenuto nei cieli sul Mar Ner… - Rossonero__1899 : RT @aldoolaf81: Andate a rivedervi “stavamo bene insieme” per capire la tensione che avevano i giocatori per quegli euroderby, pur essendo… -