Tennis: Torneo Indian Wells. Alcaraz ai quarti contro Auger - Aliassime (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo spagnolo, testa di serie numero 1, affronterà il canadese che ha battuto lo statunitense Tommy Paul Indian Wells (USA) - Carlos Alcaraz senza problemi ai quarti di finale del BNP Paribas Open", ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Lo spagnolo, testa di serie numero 1, affronterà il canadese che ha battuto lo statunitense Tommy Paul(USA) - Carlossenza problemi aidi finale del BNP Paribas Open", ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vicenzareport : #Sport In una domenica ricca di soddisfazioni per i colori di Tennis Comunali Vicenza, con la doppia vittoria delle… - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Torneo Indian Wells. Alcaraz ai quarti contro Auger-Aliassime - sinneristi1 : RT @InteBNLdItalia: ?? Jannik #Sinner è ai quarti di Indian Wells! Sconfigge #Wawrinka 6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera tra… - ilgiornale : L'azzurro lascia solo cinque game a Wawrinka. Ai quarti di finale trova lo statunitense Taylor Fritz, vincitore del… - InteBNLdItalia : ?? Jannik #Sinner è ai quarti di Indian Wells! Sconfigge #Wawrinka 6-1 6-4 e approda per la prima volta in carriera… -