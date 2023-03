Tennis | Indian Wells | Sinner batte Wawrinka e vola ai quarti!

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Sì, #Sinner! Sei nei quarti di #IndianWells: Wawrinka battuto in due set - Agenzia_Ansa : Il numero 1 del tennis mondiale Novak Djokovic è stato costretto a ritirarsi dal Masters 1000 di Indian Wells, esse… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Sì, #Sinner! Sei nei quarti di #IndianWells: Wawrinka battuto in due set - Occe64 : RT @fanpage: Grandissimo Jannik! ???? - infoitsport : Tennis, Sinner super: batte Wawrinka e vola ai quarti di Indian Wells -

Jannik Sinner ha conquistato i quarti di finale diWells superando lo svizzero Stan Wawrinka con il punteggio di 6 - 1, 6 - 4. Domani la sfida con il campione in carica Taylor Fritz, testa di serie numero 4 del torneo.Battuto 6 - 1, 6 - 4. Domani la sfida con il campione in carica Taylor ...Wells, Sinner sfida il campione in carica Fritz ai quarti L'altoatesino, che ha giocato con una gamba avvolta dal nastro fisioterapico, è atteso ora da un impegno piuttosto complicato. Ai ...

Tennis, Sinner agli ottavi di Indian Wells: Mannarino ko, ora Wawrinka Tuttosport

L'azzurro supera lo svizzero con il punteggio di 6-1 6-4 e per la prima volta si spinge fino a questa fase del torneo californiano. Ora c'è Fritz, campione uscente ...