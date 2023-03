Tennis: Atp Indian Wells, Alcaraz e Auger-Aliassime ai quarti (Di mercoledì 15 marzo 2023) Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) - Carlos Alcaraz raggiunge i quarti di finale al torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells (cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sfrutta il ritiro, per un problema agli addominali, del britannico Jack Draper, numero 56 del ranking Atp, sul punteggio di 6-2, 2-0 in favore del campione dello Us Open. "Sentivo la palla molto bene, sono contento del Tennis espresso. Ho risposto bene e mi sento in fiducia per andare ancora avanti", dice Alcaraz dopo i 46 minuti di partita. Al 19enne di Murica serve il titolo a Indian Wells per scavalcare Novak Djokovic e tornare numero 1 del mondo. Ai quarti è atteso dal canadese Felix ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) Palm Springs, 15 mar. -(Adnkronos) - Carlosraggiunge idi finale al torneo Atp Masters 1000 di(cemento, montepremi 8.800.000 dollari). Lo spagnolo, numero 2 del mondo e prima testa di serie, sfrutta il ritiro, per un problema agli addominali, del britannico Jack Draper, numero 56 del ranking Atp, sul punteggio di 6-2, 2-0 in favore del campione dello Us Open. "Sentivo la palla molto bene, sono contento delespresso. Ho risposto bene e mi sento in fiducia per andare ancora avanti", dicedopo i 46 minuti di partita. Al 19enne di Murica serve il titolo aper scavalcare Novak Djokovic e tornare numero 1 del mondo. Aiè atteso dal canadese Felix ...

