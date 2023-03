Tempo pieno 40 ore, ma senza compresenza. I Genitori impugnano il PTOF della scuola, ecco cosa hanno detto i giudici del Consiglio di Stato (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica dei ricorrenti nella qualità di Genitori di minori iscritti e frequentanti classi di una scuola primaria hanno impugnato i seguenti atti: 1) deliberazione del Consiglio di Istituto , con la quale è Stato approvato il Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) tra l’altro eliminando l’organizzazione della scuola primaria a Tempo pieno fino a quel momento recata dai precedenti Piani dell’offerta formativa; 2) deliberazione preordinata del Collegio dei docenti del medesimo Istituto scolastico. In sostanza le doglianze dei ricorrenti si accentrano sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) dell’Istituto scolastico nella ... Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 15 marzo 2023) Con ricorso straordinario al PresidenteRepubblica dei ricorrenti nella qualità didi minori iscritti e frequentanti classi di unaprimariaimpugnato i seguenti atti: 1) deliberazione deldi Istituto , con la quale èapprovato il Piano triennale dell’offerta formativa () tra l’altro eliminando l’organizzazioneprimaria afino a quel momento recata dai precedenti Piani dell’offerta formativa; 2) deliberazione preordinata del Collegio dei docenti del medesimo Istituto scolastico. In sostanza le doglianze dei ricorrenti si accentrano sul Piano Triennale dell’Offerta Formativa () dell’Istituto scolastico nella ...

