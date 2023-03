Televoto Grande Fratello vip percentuali 15 marzo | Nikita e Antonella si giocano la finale

(Di mercoledì 15 marzo 2023)vip. Manca solo un giorno ad un importantissimo verdetto per il Gf vip 7. Nella puntata di domani infatti scopriremo chi raggiungerà latra i concorrenti in nomination Luca Onestini, Micol Incorvaia, Milena Miconi eFiordelisi,Pelizon, Giale De Donà, Daniele Dal Moro.vip15... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Evabicho : RT @afiresign_: La linea della vita, la lettera della madre, gli auguri da parte del padre, un punto di chiarimento con Daniele e Giaele sa… - Topina2017 : RT @afiresign_: La linea della vita, la lettera della madre, gli auguri da parte del padre, un punto di chiarimento con Daniele e Giaele sa… - badboyfan1000 : RT @afiresign_: La linea della vita, la lettera della madre, gli auguri da parte del padre, un punto di chiarimento con Daniele e Giaele sa… - craazygirl88 : MA VEDETE LA REGIA COME OGGI È FISSA SUI NOSTRI FATEVI DUE DOMANDE E DATEVI LA RISPOSTA??LO STANNO FACENDO PALESEME… - SS_OFFICIAL28 : RT @afiresign_: La linea della vita, la lettera della madre, gli auguri da parte del padre, un punto di chiarimento con Daniele e Giaele sa… -

Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram , clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookiefratello vip, il...Parliamo di ascolti. La 41esima puntata della settima edizione delFratello Vip , andata in onda ieri 13 marzo, si è conclusa con una nuova nomination. Alsono finiti: Antonella, Daniele, Nikita, Milena, Micol, Onestini e Giaele. La nomination ...Chi è il/la favorito/a nei sondaggi SondaggioFratello Vip oggi Il popolo italiano che segue assiduamente questa edizione delFratello Vip sarà chiamato a decidere il nome di ...

Sondaggio televoto Grande Fratello vip 7 oggi 14 marzo: chi è il ... Tag24

Al Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli, Giaele De Donà, Luca Onestini e Micol Incorvaia, hanno evidenziato il comportamento di Nikita Pelizon ...Grande Fratello Vip 2023, anticipazioni stasera 13 marzo: storie, sorprese e il verdetto del televoto. Chi sarà eliminato