Televoto GF VIP, chi va in finale tra Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Luca, Giaele e Milena? Sondaggi e percentuali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa del GF VIP, e il suo biglietto di ritorno con il concorrente che ha potuto varcare, ancora di nuovo, la soglia della porta rossa e far parte del gioco, il reality si avvicina alla finale. E ora bisognerà eleggere il secondo finalista, quello che affiancherà Oriana. I ‘vipponi’ non lo sanno, ma il prossimo Televoto, che si chiuderà nella puntata di giovedì 16 marzo, non è eliminatorio: i telespettatori dovranno sì votare, ma per decidere chi mandare dritto in finale, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 aprile. Cosa succederà? E chi avrà questo privilegio? Nikita, Antonella, Daniele, Micol, Onestini, Giaele e Milena al ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 15 marzo 2023) Dopo l’eliminazione di Andrea Maestrelli, uno degli ultimi arrivati nella casa del GF VIP, e il suo biglietto di ritorno con il concorrente che ha potuto varcare, ancora di nuovo, la soglia della porta rossa e far parte del gioco, il reality si avvicina alla. E ora bisognerà eleggere il secondo finalista, quello che affiancherà Oriana. I ‘vipponi’ non lo sanno, ma il prossimo, che si chiuderà nella puntata di giovedì 16 marzo, non è eliminatorio: i telespettatori dovranno sì votare, ma per decidere chi mandare dritto in, che salvo cambiamenti del palinsesto andrà in onda il 3 aprile. Cosa succederà? E chi avrà questo privilegio?, Onestini,al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #Televoto GF VIP, chi va in finale tra #Nikita, #Antonella, #Daniele, #Micol, #Luca, #Giaele e #Milena? Sondaggi e… - Giornaleditalia : Televoto Grande Fratello Vip, percentuali oggi: nuovo finalista, i sondaggi - Cristin89560054 : Tanto domani per magia sarà completamente diverso come l'altra volta...nikita la favorita poi a vinto la cocca ....… - Elena18107304 : @Nan37511397 Ma in quel televoto GF vip??? comunque speriamo non siano attendibili Anch io sto votando tatino deve… - MICHELE61492246 : @GrandeFratello A che serve questo televoto, visto che l'avete gia' deciso chi dovra' vincere il GF VIP, dalla prim… -