“Te ne devi andare”. UeD, bomba clamorosa: Maria l’ha cacciata. La dama beccata su fatti gravi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Uomini e Donne, Maria De Filippi caccia Desdemona dal programma. Ve lo avevamo anticipato una settimana fa e oggi, mercoledì 15 marzo, è arrivata la puntata della ‘cacciata’. Giusto ieri parlavamo delle accuse rivolte da Gianni Sperti e Armando Incarnato ad Aurora Tropea che avrebbe ‘sparlato’ del dating show e spifferato alcune anticipazioni ad un giornale. La dama si è difesa come ha potuto, spiegando pure di aver denunciato non UeD ma un cavaliere che l’avrebbe diffamata. Ora però al centro di un vero e proprio caso ci è finita un’altra dama, ovvero Desdemona. La dama si è seduta al centro dello studio con Ivan e avrebbe voluto raccontare quello che è successo durante la loro uscita, ma non le è stato permesso. Subito, infatti, è intervenuto prima Armando Incarnato che ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 15 marzo 2023) Uomini e Donne,De Filippi caccia Desdemona dal programma. Ve lo avevamo anticipato una settimana fa e oggi, mercoledì 15 marzo, è arrivata la puntata della ‘’. Giusto ieri parlavamo delle accuse rivolte da Gianni Sperti e Armando Incarnato ad Aurora Tropea che avrebbe ‘sparlato’ del dating show e spifferato alcune anticipazioni ad un giornale. Lasi è difesa come ha potuto, spiegando pure di aver denunciato non UeD ma un cavaliere che l’avrebbe diffamata. Ora però al centro di un vero e proprio caso ci è finita un’altra, ovvero Desdemona. Lasi è seduta al centro dello studio con Ivan e avrebbe voluto raccontare quello che è successo durante la loro uscita, ma non le è stato permesso. Subito, in, è intervenuto prima Armando Incarnato che ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... JamesLucasIT : 'La vita è come andare in bicicletta. Per mantenere l'equilibrio devi muoverti.' Il 14 marzo 1879, esattamente 14… - Crudeli45198835 : RT @Crudeli45198835: È strano sapere che tutto sta per crollare, ma devi ancora andare a lavorare, perché non puoi permetterti di prenderlo… - Crudeli45198835 : È strano sapere che tutto sta per crollare, ma devi ancora andare a lavorare, perché non puoi permetterti di prende… - Maria97549864 : @nevr0tica_ Piccolo spostati proprio ma dove devi andare - Eichiki_Onizuka : @wazzaCN Secondo me Real 0% loro sono protetti fino alla semifinale se non oltre. Bayer e City dipende cosa fai in… -

Secondo posto a Soldeu e quarta coppa di specialità: Sofia Goggia chiude alla grande la Coppa del Mondo ... esattamente quelle dove io solitamente faccio fatica a trovare la mia amata intensità; Soldeu è una pista che non ti viene addosso, non ti viene incontro ma sei tu che devi andare a prendertela, con ... #Mecult: il Me Too del mondo culturale Non siamo tenute ad andare a casa di nessuno per mostrare il nostro portfolio. Non siamo "belle", "... se vuoi collaborare con noi devi accettare di vederti con me per un caffè Quel caffè non aveva ... Vasseur: 'Ferrari ha margini di miglioramento' - FormulaPassion Se hai una carenza di passo, devi spingere di più per tenere il ritmo e usuri tutto di più. Mi ... In chiusura, Vasseur si è lasciato andare a un commento sugli enormi progressi compiuti da Aston Martin ... ... esattamente quelle dove io solitamente faccio fatica a trovare la mia amata intensità; Soldeu è una pista che non ti viene addosso, non ti viene incontro ma sei tu chea prendertela, con ...Non siamo tenute ada casa di nessuno per mostrare il nostro portfolio. Non siamo "belle", "... se vuoi collaborare con noiaccettare di vederti con me per un caffè Quel caffè non aveva ...Se hai una carenza di passo,spingere di più per tenere il ritmo e usuri tutto di più. Mi ... In chiusura, Vasseur si è lasciatoa un commento sugli enormi progressi compiuti da Aston Martin ... Castelvetrano, biglietto di minacce a imprenditrice: "Te ne devi ... ilSicilia.it