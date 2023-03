Taranto, corriere parcheggia furgone sulle strisce. Strattonato a terra dai vigili (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono diventati virali sui social network i video realizzati da cittadini che ritraggono tre vigili urbani a Taranto mentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "corriere" che ... Leggi su gazzettadelsud (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono diventati virali sui social network i video realizzati da cittadini che ritraggono treurbani amentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "" che ...

Taranto, corriere parcheggia furgone sulle strisce. Strattonato a terra dai vigili
Sono diventati virali sui social network i video realizzati da cittadini che ritraggono tre vigili urbani a Taranto mentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "corriere" che aveva parcheggiato il furgone di una ditta di spedizioni sulle strisce pedonali, all'angolo tra via Oberdan.

Polizia Locale vs corriere: piovono note stampa
Nota stampa congiunta Alleanza Verdi "Sinistra Italiana Hanno fatto il giro d'Italia le immagini di quanto accaduto ieri pomeriggio a Taranto. In sintesi: il furgoncino di un corriere parcheggiato...

Parla il corriere: 'avevo paura di perdere il lavoro'
"Abbiamo atteso il tempo opportuno per chiarire e avere ogni dettaglio su quanto accaduto ieri mattina tra un corriere SDA nostro iscritto, e una pattuglia di Vigili Urbani del Comune di Taranto...

Taranto, parla il corriere strattonato dai vigili: «Ho avuto paura»
TARANTO - «Ho avuto chiaramente paura che mi facessero del male... il 37enne racconta di aver chiesto ai vigili che «fosse cancellato il verbale: ho spiegato che noi corrieri facciamo soste veloci e che...