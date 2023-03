Taranto, corriere parcheggia furgone sulle strisce. Strattonato a terra dai vigili VIDEO (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono diventati virali sui social network i VIDEO realizzati da cittadini che ritraggono tre vigili urbani a Taranto mentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "corriere" che aveva... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 15 marzo 2023) Sono diventati virali sui social network irealizzati da cittadini che ritraggono treurbani amentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "" che aveva...

Taranto, corriere parcheggia furgone sulle strisce. Strattonato a terra dai vigili Sono diventati virali sui social network i video realizzati da cittadini che ritraggono tre vigili urbani a Taranto mentre strattonano e ingaggiano una colluttazione con un giovane "corriere" che aveva parcheggiato il furgone di una ditta di spedizioni sulle strisce pedonali , all'angolo tra via Oberdan e ...

Taranto, parla il corriere strattonato dai vigili: «Ho avuto paura» TARANTO - «Ho avuto chiaramente paura che mi facessero del ... il 37enne racconta di aver chiesto ai vigili che «fosse cancellato il verbale: ho spiegato che noi corrieri facciamo soste veloci e che ...