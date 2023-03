Taranto, accusa: spettacoli abusivi nel locale, sequestro Polizia (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla Polizia: Nell’ambito di servizi mirati al contrasto dell’abusivismo nel settore dell’intrattenimento e del pubblico spettacolo ed, in particolare, alla verifica dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza dei locali, la Polizia di Stato ha posto in essere un’intensa attività di controllo e monitoraggio soprattutto nelle zone della movida tarantina. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori è finita un’associazione avente sede nella zona Tamburi. Sul posto, gli investigatori della Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Taranto hanno notato un numero considerevole di autovetture parcheggiate nei pressi del locale dal quale proveniva musica ad alto volume, nonché la presenza di numerosi giovani in attesa di accedere ... Leggi su noinotizie (Di mercoledì 15 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Nell’ambito di servizi mirati al contrasto dell’smo nel settore dell’intrattenimento e del pubblico spettacolo ed, in particolare, alla verifica dei requisiti previsti per legge relativi alla sicurezza dei locali, ladi Stato ha posto in essere un’intensa attività di controllo e monitoraggio soprattutto nelle zone della movida tarantina. Sotto la lente d’ingrandimento degli investigatori è finita un’associazione avente sede nella zona Tamburi. Sul posto, gli investigatori dellaAmministrativa e Sociale della Questura dihanno notato un numero considerevole di autovetture parcheggiate nei pressi deldal quale proveniva musica ad alto volume, nonché la presenza di numerosi giovani in attesa di accedere ...

