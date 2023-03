“Tananai – Live 2023 – Palasport”, il primo tour di Tananai nei palazzetti (Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO – Dopo la straordinaria partecipazione alla 73ª edizione di Sanremo, Tananai sarà per la prima volta Live nei palazzetti con “Tananai – Live 2023 – Palasport”. L’artista partirà venerdì 5 maggio 2023 dal Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena. L’avventura Live di Tananai continuerà poi anche nell’estate 2023 con appuntamenti nei principali Festival della Penisola. La ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 15 marzo 2023) MILANO – Dopo la straordinaria partecipazione alla 73ª edizione di Sanremo,sarà per la prima voltaneicon “”. L’artista partirà venerdì 5 maggiodal Palapartenope di Napoli, per poi proseguire al Palazzo dello Sport di Roma sabato 6, emozionare il proprio pubblico al Mediolanum Forum di Milano lunedì 8 maggio, continuando mercoledì 10 maggio al Nelson Mandela Forum di Firenze, fino all’ultimo appuntamento a Padova, sabato 13 maggio al Kioene Arena. L’avventuradicontinuerà poi anche nell’estatecon appuntamenti nei principali Festival della Penisola. La ...

