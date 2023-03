Tajani: "L'Egitto aiutera' ad arginare i migranti" (Di mercoledì 15 marzo 2023) I migranti partono soprattutto da Libia e Tunisia, ma e' anche - e quasi soprattutto - su quella potenza regionale che e' l'Egitto che si deve intervenire per arginare i flussi migratori. Ma per farlo,... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 15 marzo 2023) Ipartono soprattutto da Libia e Tunisia, ma e' anche - e quasi soprattutto - su quella potenza regionale che e' l'che si deve intervenire peri flussi migratori. Ma per farlo,...

