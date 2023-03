Svezia, Ibrahimovic torna in Nazionale a 41 anni (Di mercoledì 15 marzo 2023) caption id="attachment 263557" align="alignleft" width="150" Ibrahimovic/captionImmortale Ibrahimovic. Il c.t. della Nazionale svedese Janne Andersson l'ha convocato per le sfide contro Belgio e Azerbaigian, valide per le qualificazioni a Euro 2024. L'ultima presenza in Nazionale risale al 29 marzo 2022 contro la Polonia.L'allenatore aveva parlato così nei giorni scorsi: "Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership". Dopo la convocazione ha ribadito il concetto: "Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio. Ora sta bene e può dare il proprio contributo in campo. Anche a livello di personalità ed esperienza aggiunge molto alla squadra. In questo senso è un giocatore unico". Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 15 marzo 2023) caption id="attachment 263557" align="alignleft" width="150"/captionImmortale. Il c.t. dellasvedese Janne Andersson l'ha convocato per le sfide contro Belgio e Azerbaigian, valide per le qualificazioni a Euro 2024. L'ultima presenza inrisale al 29 marzo 2022 contro la Polonia.L'allenatore aveva parlato così nei giorni scorsi: "Anche se non può giocare titolare, potrebbe dare molto in termini di personalità e di leadership". Dopo la convocazione ha ribadito il concetto: "Siamo stati sempre in contatto anche durante il suo infortunio. Ora sta bene e può dare il proprio contributo in campo. Anche a livello di personalità ed esperienza aggiunge molto alla squadra. In questo senso è un giocatore unico".

