Svezia | i convocati | la scelta su Ibrahimovic

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ladel c.t. Andersson ha diramato la lista deiufficiali per i prossimi impegni. I dettagli Laha comunicato la lista deiufficiali per in vista dei due match validi per le qualificazioni a Euro 2024 contro Belgio e Azerbaigian. La notizia principale riguarda il ritorno in nazionale di Zlatana 41 anni. L’ultima presenza dell’attaccante del Milan al 29 marzo 2022 contro la Polonia. Andersson ha chiamato anche Holm e Ekdal dello Spezia e Hien del Verona. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ibra l'immortale: Zlatan convocato dalla Svezia a 41 anni La Gazzetta dello Sport

Anche la sua personalità ed esperienza aggiungono molto alla squadra. È unico in questo senso, ma l’idea è che entri e contribuisca in campo, altrimenti non lo avrei convocato”. “Non lo vedo come ...C’è anche il nome di Zlatan Ibrahimovic tra i convocati della Svezia per le gare di qualificazione a Euro 2024. Il Ct Andersson ha inserito nell’elenco anche l’attaccante del Milan che a 41 anni (42 a ...