(Di mercoledì 15 marzo 2023) "Stiamo monitorando la, l'sull'Ue sembrama dovremmo riflettere sulle lezioni da imparare per il settore bancario europeo". Lo ha detto la commissaria Ue per i Servizi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... iconanews : Svb: Ue, monitoriamo situazione ma impatto contenuto - fisco24_info : Svb: Ue, monitoriamo situazione ma impatto contenuto: Commissaria McGuinness a Pe, 'riflettere su lezioni da prende… - classcnbc : +++Caso #SVB, Eba: nessuna minaccia a stabilità finanziaria. Banche Ue hanno buona liquidità e sono ben capitalizza… - stranifattinews : Fallimento Svb, crolla Piazza Affari. Mef: “Monitoriamo con Consob”. Berlino congela la liquidità della filial... -

"Stiamo monitorando la situazione, l'impatto sull'Ue sembra contenuto ma dovremmo riflettere sulle lezioni da imparare per il settore bancario europeo". Lo ha detto la commissaria Ue per i Servizi ...In sostanza le misure 'rapide' prese dall'amministrazione per il crollo di, non saranno a ... 'da vicino le condizioni del mercato finanziario e siamo pronti a usare tutti gli strumenti ...Milano maglia nera. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti: "la ...

Svb: Ue, monitoriamo situazione ma impatto contenuto - Italia-Mondo Alto Adige

(ANSA) - STRASBURGO, 15 MAR - "Stiamo monitorando la situazione, l'impatto sull'Ue sembra contenuto ma dovremmo riflettere sulle lezioni da imparare per il settore bancario europeo". Lo ha detto la ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-d44a98b0-62d8-a26f-f7ee-2be3e89f47 ...