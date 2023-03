Supermicro amplia il portafoglio di soluzioni di archiviazione per carichi di lavoro I O intensivi con server All-Flash basati su standard del settore che utilizzano unità di archiviazione EDSFF E3 S ed E1 S su più linee di prodotti

(Di mercoledì 15 marzo 2023) - Il nuovorisponde alle esigenze critiche di un sistema dipetascala ad alta densità in un'architettura NUMA bilanciata SAN JOSE, Calif., 15 marzo 2023 /PRNewswire/, Inc. (NASDAQ: SMCI), fornitore dicompletamente ITper Cloud, IA/ML,e 5G/Edge, annuncia l'ultima aggiunta alla sua rivoluzionaria famiglia dia elevatissime prestazioni e alta densità di classe petascala all-NVMe . I sistemidi questa famiglia didiad alte prestazioni supporteranno il fattore di formadi nuova generazione, compresi i dispositivi E3.S e E1.S, in fattori di ...

S) Per ulteriori informazioni suSSG - 121E - NE316R si veda il sito: https://www..com/en/products/system/storage/1u/ssg - 121e - ne316r Per ulteriori informazioni sulle ...S) Per ulteriori informazioni suSSG - 121E - NE316R si veda il sito: https://www..com/en/products/system/storage/1u/ssg - 121e - ne316r Per ulteriori informazioni sulle ...