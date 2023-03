Superbonus villette, proroga fino al 30 giugno 2023: cosa fare per cedere i crediti o lo sconto in fattura? (Di mercoledì 15 marzo 2023) Superbonus villette con sconto in fattura verso la proroga fino al 30 giugno 2023 grazie agli emendamenti al decreto di blocco della cessione dei crediti emanato lo scorso 17 febbraio. Governo e tecnici sono al lavoro per definire quali saranno i correttivi al provvedimento che verranno votati la prossima settimana nella Commissione Finanze della Camera. ... TAG24. Leggi su tag24 (Di mercoledì 15 marzo 2023)coninverso laal 30grazie agli emendamenti al decreto di blocco della cessione deiemanato lo scorso 17 febbraio. Governo e tecnici sono al lavoro per definire quali saranno i correttivi al provvedimento che verranno votati la prossima settimana nella Commissione Finanze della Camera. ... TAG24.

