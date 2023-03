Superbonus, Giorgetti “Stagione 110% per tutti non tornerà mai più” (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Una Stagione di bonus al 110% per tutti e di opzioni di sconto o cessione per un numero ampissimo di interventi non tornerà mai più”. Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, intervenendo al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, a Roma.“Un dosaggio mirato di percentuali di detrazione spettanti e una perimetrazione accurata di tipologie di interventi per i quali consentire ancora, in presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive, sconti e cessioni, costituisce una ipotesi di futuro sostenibile, rispetto alla quale nessuna persona di buon senso avrebbe ragione di porsi in antitesi a priori – prosegue -. Arrivare a coprire il 100% del costo di interventi, con elevate esternalità in termini di efficientamento energetico e messa in ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 marzo 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Unadi bonus alpere di opzioni di sconto o cessione per un numero ampissimo di interventi nonmai più”. Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo, intervenendo al convegno “I bonus edilizi e le opzioni di sconto e cessione”, a Roma.“Un dosaggio mirato di percentuali di detrazione spettanti e una perimetrazione accurata di tipologie di interventi per i quali consentire ancora, in presenza di determinate condizioni soggettive ed oggettive, sconti e cessioni, costituisce una ipotesi di futuro sostenibile, rispetto alla quale nessuna persona di buon senso avrebbe ragione di porsi in antitesi a priori – prosegue -. Arrivare a coprire il 100% del costo di interventi, con elevate esternalità in termini di efficientamento energetico e messa in ...

