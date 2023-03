Superbonus | buone notizie dal Governo | ecco chi potrà recuperare il credito

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 15 marzo 2023) Ilè un argomento che interessa gli italiani perché un mare di denaro rischia di andare perso: ma arrivano alcuni emendamenti E’ fiume di emendamenti che la Camera ha registrato in queste ultime ore. In particolare, ad essere indaffarata è la Commissione Finanze di Montecitorio che si è ritrovata sul tavolo oltre 300 emendamenti. Il tema è di quelli importanti: sconti in fattura per i bonus edilizi che sono partiti lo scorso 17 febbraio. Ilha messo mano alla disciplina sui(AnsaFoto) – ilovetrading.itQuesto è un argomento molto interessante per gli addetti i lavori e per i cittadini che hanno bisogno di capire come muoversi in questo campo. E in particolare c’è da dialogare con le banche, e questo a volte è un problema. Alcune modifiche sono state inserite nella legge di conversione del Decreto Legge 11 ...