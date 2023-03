Superbonus 110 villette, proroga al 30 giugno: via libera dal governo al prolungamento di tre mesi (Di mercoledì 15 marzo 2023) Superbonus 110%, c'è la proroga per le villette. Dopo l'incontro tra la maggioranza e i tecnici ci sarebbe il via libera del governo a prolungare di tre mesi, dal 31 marzo al 30... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 15 marzo 2023)110%, c'è laper le. Dopo l'incontro tra la maggioranza e i tecnici ci sarebbe il viadela prolungare di tre, dal 31 marzo al 30...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Trmtv : Irsina: primo cantiere Superbonus 110% e Sismabonus avviato dall’ATER Matera - TuttoH24 : Sono in corso i lavori per il primo cantiere Superbonus 110% e Sismabonus a Irsina, in provincia di Matera.… - BasilicataNot : Check out this article: Parte a Irsina il primo cantiere Superbonus 110 e Sismabonus. È un edificio Ater Matera - - ilmessaggeroit : Superbonus 110 villette, proroga fino al 30 giugno: via libera dal governo al prolungamento di tre mesi - Condominiando : Superbonus 110%. Diamo una sguardo alle possibili proroghe in discussione -