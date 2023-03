Sulle case occupate di Roma governo e Comune hanno idee diverse

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : L'elenco dei parlamentari UE che hanno votato a favore della mortale direttiva sulle case green, quella per cui, se… - borghi_claudio : L'orribile voto di ieri al parlamento UE sulle case green (di cui riporto l'esito, così potete prendere buona nota… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi «Tanti vaccinati senza anticorpi». Ma Aifa diede l’ordine: ignoriamo ??? La patrimoniale green su… - MustErminea : RT @paradisoa1: Sulle case non ci dovete rompere il cazzo. Patrimoniale mascherata #CASEGREEN - JackTerron : RT @Fiorellissimo: @GiuseppeConteIT Siete dalla parte dei truffatori 180 miliardi di euro di debito pubblico sulle spalle dei cittadini per… -

... 'green Obiettivi non raggiungibili per l'Italia. Il Parlamento europeo ha ritenuto di ... Dobbiamo essere pionieritecnologie innovative'. Poi si continua parlando del blocco alle auto ...Così Giorgia Meloni sulla direttiva Uegreen, "il Parlamento europeo ha ritenuto di inasprire il testo iniziale. È una scelta irragionevole, continueremo a batterci per i cittadini e gli ..."Dobbiamo essere pionieri nelle tecnologie innovative" per la transizione energetica, ha aggiunto precisando che il testo della direttiva europeagreen" prevede obiettivi temporali che ...

Via libera dell'Eurocamera alla direttiva sulle case green - Notizie Agenzia ANSA

Nikita riflette sul percorso di Antonella e si convince che il destino le abbia riservato la possibilità di crescere senza una spalla ...C’è chi a casa si guarda un’intera serie di Netflix in una notte ... una festa bellissima» - l’attore «orgogliosamente ligure» ha «recitato in tutta Italia». Mai però sulle assi del palcoscenico del ...