Sulla Giustizia, asse Destre-Terzo Polo nel segno di Berlusconi. Alla Camera passano le mozioni per chiedere al governo lo stop alla Severino e la stretta sulle intercettazioni (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se l’intenzione è quella di far rimpiangere la riforma Cartabia, allora il Centrodestra di sponda con il Terzo Polo è già a buon punto. Questo quanto emerge dalle mozioni che promettono di ribaltare la Giustizia e che ieri sono state approvate a Montecitorio. Separazione delle carriere per i magistrati, stretta sulle intercettazioni, allentamento nell’erogazione delle misure cautelari, il superamento della legge Severino e di quella sull’abuso d’ufficio. Sono questi i punti salienti delle mozioni, in molti punti convergenti, presentate dal Centrodestra e dal Terzo Polo per impegnare il governo a portare avanti la riforma del settore già illustrata da Carlo Nordio e che sembrano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 15 marzo 2023) Se l’intenzione è quella di far rimpiangere la riforma Cartabia, allora il Centrodestra di sponda con ilè già a buon punto. Questo quanto emerge dalleche promettono di ribaltare lae che ieri sono state approvate a Montecitorio. Separazione delle carriere per i magistrati,, allentamento nell’erogazione delle misure cautelari, il superamento della leggee di quella sull’abuso d’ufficio. Sono questi i punti salienti delle, in molti punti convergenti, presentate dal Centrodestra e dalper impegnare ila portare avanti la riforma del settore già illustrata da Carlo Nordio e che sembrano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... capuanogio : Magari annoia, ma sulla questione di aver 'saltato' gli ultimi gradi di giustizia sportiva per andare al Tar del La… - christianrocca : Un giusto processo, forse La sentenza del Tar sulla Juventus e la necessaria rivoluzione della giustizia sportiva… - mirkonicolino : Come a La Spezia, anche ieri sera a #Roma insulti razzisti nei confronti di #Kostic. Chissà cosa uscirà sulla ruota… - cele_gianpaolo : RT @madforfree: Ad Aifa arrivarono già da gennaio 2021 le prime segn.di eventi avversi: rimasero nel cassetto. Un Paese in cui le istituzio… - oznerol4 : RT @madforfree: Ad Aifa arrivarono già da gennaio 2021 le prime segn.di eventi avversi: rimasero nel cassetto. Un Paese in cui le istituzio… -