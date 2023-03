Sul carro di Elly (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ascesa della Schlein alla segreteria del Pd è arrivata contro i pronostici di buona parte del partito stesso. E così nomi «pesanti» che si dichiaravano pro-Bonaccini adesso si sperticano in entusiastici commenti verso la nuova leader e rispolverano i valori di sinistra-sinistra riposti nel cassetto. In attesa di una ammodernata mappa del potere piddino. «Se Elly Schlein diventa segretario del Pd metà partito passa con noi, e forse sono stato prudente» profetizzava il luciferino Matteo Renzi. «Nella politica italiana cambieranno molte cose: si apre una stagione interessante per i riformisti» scalpita la soave Maria Elena Boschi. L’alfiere e la vestale del centrino rischiano l’ennesima delusione. Ingolositi da qualche punticino in più nei sondaggi e una timida ripresa dei tesseramenti nel partito, gli aspiranti rinnovatori dem chiudono il pugno e sfoderano vetustà. ... Leggi su panorama (Di mercoledì 15 marzo 2023) L’ascesa della Schlein alla segreteria del Pd è arrivata contro i pronostici di buona parte del partito stesso. E così nomi «pesanti» che si dichiaravano pro-Bonaccini adesso si sperticano in entusiastici commenti verso la nuova leader e rispolverano i valori di sinistra-sinistra riposti nel cassetto. In attesa di una ammodernata mappa del potere piddino. «SeSchlein diventa segretario del Pd metà partito passa con noi, e forse sono stato prudente» profetizzava il luciferino Matteo Renzi. «Nella politica italiana cambieranno molte cose: si apre una stagione interessante per i riformisti» scalpita la soave Maria Elena Boschi. L’alfiere e la vestale del centrino rischiano l’ennesima delusione. Ingolositi da qualche punticino in più nei sondaggi e una timida ripresa dei tesseramenti nel partito, gli aspiranti rinnovatori dem chiudono il pugno e sfoderano vetustà. ...

