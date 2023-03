Sud Corea, settimana lavorativa di 69 ore: la proposta accende la protesta (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Una settimana lavorativa ‘lunga’, da 69 ore. E’ la proposta del partito al governo della Corea del Sud, guidato da Yoon Suk Yeol, che secondo quanto riporta il ‘Guardian’, ha portato a numerose proteste da parte dei giovani. Le nuove generazioni sostengono che l’aumento delle ore metterebbe a rischio la loro salute e inciderebbe sul tasso di natalità. Pioggia di critiche anche dai partiti di opposizione e dai sindacati secondo cui questa riforma “fa diventare legale una giornata lavorativa dalle nove del mattino a mezzanotte” in un Paese già noto per la sua cultura del lavoro stakanovista. I sudCoreani hanno lavorato in media 1.915 ore nel 2021, ovvero 199 ore in più rispetto alla media dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo le più ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 15 marzo 2023) (Adnkronos) – Una‘lunga’, da 69 ore. E’ ladel partito al governo delladel Sud, guidato da Yoon Suk Yeol, che secondo quanto riporta il ‘Guardian’, ha portato a numerose proteste da parte dei giovani. Le nuove generazioni sostengono che l’aumento delle ore metterebbe a rischio la loro salute e inciderebbe sul tasso di natalità. Pioggia di critiche anche dai partiti di opposizione e dai sindacati secondo cui questa riforma “fa diventare legale una giornatadalle nove del mattino a mezzanotte” in un Paese già noto per la sua cultura del lavoro stakanovista. I sudni hanno lavorato in media 1.915 ore nel 2021, ovvero 199 ore in più rispetto alla media dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, secondo le più ...

