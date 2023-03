Stupro Firenze, confermata la condanna per ex carabiniere che violentò studentessa (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Cassazione ha confermato la condanna a 4 anni per Pietro Costa, l’ex carabiniere accusato di aver violentato due studentesse statunitensi la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, dopo averle riaccompagnate con l’auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli. L’altro ex carabiniere coinvolto, Marco Camuffo, era stato già condannato in abbreviato, con pena definitiva a 4 anni e 4 mesi. I due furono destituiti nel 2018 al termine dell’indagine interna. Le ragazze raccontarono di essere state abusate nella notte fra il 5 e il 6 settembre 2017 dagli allora militari che intervennero nella discoteca Flo per una rissa. Al termine, secondo quanto ricostruito durante l’inchiesta, Camuffo e Costa si erano trattenuti nel locale per “agganciare” le giovani, che erano ubriache e quindi in una condizione di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 15 marzo 2023) La Cassazione ha confermato laa 4 anni per Pietro Costa, l’exaccusato di aver violentato due studentesse statunitensi la notte tra il 6 e il 7 settembre 2017, dopo averle riaccompagnate con l’auto di servizio nella loro casa fiorentina, in Borgo Santi Apostoli. L’altro excoinvolto, Marco Camuffo, era stato giàto in abbreviato, con pena definitiva a 4 anni e 4 mesi. I due furono destituiti nel 2018 al termine dell’indagine interna. Le ragazze raccontarono di essere state abusate nella notte fra il 5 e il 6 settembre 2017 dagli allora militari che intervennero nella discoteca Flo per una rissa. Al termine, secondo quanto ricostruito durante l’inchiesta, Camuffo e Costa si erano trattenuti nel locale per “agganciare” le giovani, che erano ubriache e quindi in una condizione di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Confermata dalla Cassazione la condanna a 4 anni di reclusione per l'ex carabiniere accusato di violenza sessuale… - TgLa7 : #Cassazione conferma condanna a ex #Cc per stupro Firenze. Vittime due ragazze americane, 4 anni di reclusione per… - MediasetTgcom24 : Firenze, studentesse americane stuprate: confermata la condanna per l'ex carabiniere Costa #Firenze #stupro… - corrierefirenze : Stupro studentesse americane a Firenze, la Cassazione conferma la condanna per l'ex carabiniere Pietro Costa - vivereitalia : Stupro Firenze, Cassazione conferma condanna a 4 anni ex carabiniere -